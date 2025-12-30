Реклама

21:16, 30 декабря 2025

Названы лучшие направления в мире для путешествий в одиночку

TripAdvisor назвал Сеул лучшим направлением мира для путешествий в одиночку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jo Panuwat D / Shutterstock / Fotodom

Лучшим направлением мира для путешествий в одиночку в 2025 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards назван Сеул, Южная Корея. Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса TripAdvisor.

Рейтинг был составлен на основе отзывов туристов, собранных в течение года. Путешественники посчитали, что в корейской столице есть «захватывающее сочетание старого и нового». На втором месте расположился Катманду, Непал, где множество исторических достопримечательностей. А третью строчку занял Куско, Перу, в котором можно увидеть «археологические чудеса».

Ранее Рим был назван лучшим направлением для ноктуризма. Уточняется, что итальянская столица предлагает более сотни ночных туров с экскурсиями во множество известных локаций.

