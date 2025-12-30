Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:55, 30 декабря 2025Наука и техника

Россиян предупредили об опасности холодца

Диетолог Стародубова: Холодец может вызвать сердечно-сосудистые заболевания
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Употребление традиционного холодца, богатого насыщенными жирами и пищевой солью, может стать причиной развития не только ожирения, но и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, а также сахарного диабета второго типа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Эксперт отметила, что исходя из российских и международных рекомендаций, суточная норма потребления насыщенных жиров не должна превышать 10 процентов от общей калорийности рациона питания. Соответственно, если взять рацион в две тысячи калорий, то это будет всего 22 грамма.

Кроме того, утверждение, что употребление холодца полезно для укрепления связок и суставов, а также упругости кожи не совсем верно.

«Поскольку поступающие с пищей белки под действием пищеварительных ферментов расщепляются в нашем пищеварительном тракте до аминокислот, не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу именно собственного коллагена», — пояснила Стародубова.

Диетолог добавила, что здоровому человеку можно употреблять холодец, но порция не должна быть большой — максимум 100-150 граммов.

А еще лучше заменить традиционное новогоднее блюдо заливным из нежирного белого мяса (курица, индейка или рыба), особенно, если блюдо будет с овощами и зеленью, что обогатит его витаминами и минералами.

Ранее россиян предупредили об опасности бутербродов с белым хлебом и икрой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok