Бывший СССР
08:33, 30 декабря 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили командира ВСУ в приграничном регионе

Российские войска ликвидировали командира взвода ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ликвидировали командира взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Как рассказали силовики, ударами высокоточного оружия был уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии.

«Ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие вынудили подразделения ВСУ отступить из Алексеевки в Сумской области. Утверждается, что за несколько дней армия России продвинулась в Сумской области на 20 квадратных километров.

