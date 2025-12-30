Реклама

16:21, 30 декабря 2025Спорт

Российский футболист умер в 32 года

Бывший футболист ярославского «Шинника» Иван Зынин умер в 32 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Бывший футболист ярославского «Шинника» Иван Зынин умер в 32 года. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба из Первой лиги.​

Причина смерти спортсмена не разглашается. Клуб выразил соболезнования родным и близким Зынина, подчеркнув, что ярославский футбол понес тяжелую утрату.

Воспитанник «Шинника» провел за основную команду три встречи в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2014/2015. После окончания карьеры он работал тренером в академии клуба.

2 декабря бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда умер в возрасте 43 лет. Причины смерти не уточнялись.

