07:54, 30 декабря 2025Мир

Рядом с резиденцией Трампа ограничивали воздушное сообщение

Около резиденции Трампа Мар-а-Лаго ограничивали полеты из-за встречи с Нетаньяху
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Рядом с резиденцией американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде ограничивали полеты из-за встречи президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В результате порядка десяти рейсов не вылетели вовремя, передает источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

«Воздушное движение вновь ограничено — это касается как непосредственно авиатрасс, так и вылета самолетов из международного аэропорта Уэст-Палм-Бич», — отметил собеседник агентства. До этого подобные меры принимались во время визита президента Украины Владимира Зеленского в поместье Трампа для переговоров.

В итоге закрывался один из коридоров, который воздушные судна используют, следуя по маршруту в сторону Багамских островов и Атлантики. Об этом заранее предупредили как об ограничениях, которые «могут быть изменены в последний момент».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля старается убедить президента США снова нанести удар по Ирану. Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы тратить топливо своих бомбардировщиков B-2 для этих целей.

