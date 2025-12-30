С 1 января на евро перейдет еще одна страна

Reuters: Болгария станет 21-й страной, перешедшей на евро

С 1 января 2026 года Болгария откажется от лева и станет 21-й страной, присоединившейся к еврозоне. Об этом сообщило Reuters.

Этому предшествовало выполнение Софией всех официальных условий, касающихся уровня инфляции, дефицита бюджета, стоимости долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса. Переход Болгарии на евро увеличит число европейцев, использующих эту валюту, до более чем 350 миллионов.

Однако среди болгар единства по вопросу отказа от лева нет. Бизнес в целом поддерживает предстоящие перемены. В то же время часть населения считает, что Европейский союз движется к упадку и распаду, а значит, переход на евро принесет больше проблем, чем выгод.

Некоторые политические аналитики заявили, что кампания по продвижению евро была слабой и пожилым людям, особенно в отдаленных районах, будет трудно адаптироваться. Кроме того, переход может осложниться из-за отсутствия стабильно работающего правительства.

В конце февраля уходящего года в Болгарии собрали подписи за референдум о сохранении лева. Инициатором этого выступила болгарская оппозиционная партия «Возрождение». Ее представители заявляли, что около 80 процентов болгар хотят сохранить лев, так как от введения евро выиграет лишь небольшая элита, а не обычные граждане.