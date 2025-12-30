Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 30 декабря 2025Экономика

С 1 января на евро перейдет еще одна страна

Reuters: Болгария станет 21-й страной, перешедшей на евро
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

С 1 января 2026 года Болгария откажется от лева и станет 21-й страной, присоединившейся к еврозоне. Об этом сообщило Reuters.

Этому предшествовало выполнение Софией всех официальных условий, касающихся уровня инфляции, дефицита бюджета, стоимости долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса. Переход Болгарии на евро увеличит число европейцев, использующих эту валюту, до более чем 350 миллионов.

Однако среди болгар единства по вопросу отказа от лева нет. Бизнес в целом поддерживает предстоящие перемены. В то же время часть населения считает, что Европейский союз движется к упадку и распаду, а значит, переход на евро принесет больше проблем, чем выгод.

Некоторые политические аналитики заявили, что кампания по продвижению евро была слабой и пожилым людям, особенно в отдаленных районах, будет трудно адаптироваться. Кроме того, переход может осложниться из-за отсутствия стабильно работающего правительства.

В конце февраля уходящего года в Болгарии собрали подписи за референдум о сохранении лева. Инициатором этого выступила болгарская оппозиционная партия «Возрождение». Ее представители заявляли, что около 80 процентов болгар хотят сохранить лев, так как от введения евро выиграет лишь небольшая элита, а не обычные граждане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможные цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Путин предрек революцию нового типа

    Россия создаст общий ювелирный рынок с одной из стран СНГ

    Россиянин Родион рассказал на видео о своей работе проституткой в борделе

    В Европе выставили на продажу Lada Niva 2025 модельного года

    Военкор жестко высказался о попытке ВСУ ударить по резиденции Путина

    Темпы удешевления бензина в России оказались двузначными

    Путин подписал указ о сборах пребывающих в резерве россиян

    В России захотели ограничить «наливайки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok