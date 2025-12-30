Реклама

08:30, 30 декабря 2025Забота о себе

Сексолог назвала идеальную частоту секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yanalya / Freepik

Семейный психолог Каролина Кастаньос рассказала, как часто счастливые пары занимаются сексом. Ее слова цитирует издание Joe.co.uk.

Специалистка подчеркнула, что идеальной частоты секса, к которой должны стремиться все пары, не существует. По ее мнению, волновать должно не количество, а качество интимной близости. «Можно заниматься сексом каждый день и при этом чувствовать отчуждение от партнера, а можно — раз в неделю и быть счастливым», — заявила она.

Тем не менее психолог подчеркнула, что интимная близость реже одного раза в месяц, как правило, указывает на проблемы в паре. В то же время она уточнила, что минимальную планку должны определить сами партнеры исходя из своих ощущений.

Кастаньос добавила, что вполне может быть и обратная ситуация, когда в паре слишком много секса. «Иногда люди пытаются заполнить сексом внутреннюю пустоту. Если говорить кратко, то любого секса много, если его целью не является эмоциональная близость с партнером», — заключила психолог.

Ранее пользователи форума Reddit назвали яркие признаки измены. Один участник обсуждения рассказал, что неверность супруги выдал подарок на Рождество, так как он был хуже, чем у коллеги.

