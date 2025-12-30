Реклама

20:15, 30 декабря 2025Мир

Сербия потратит миллиарды евро на вооружения

Вучич: Сербия заключила договоры о покупке вооружений на миллиарды евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия заключила договоры о покупке вооружений на миллиарды евро. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас», — рассказал сербский лидер.

Вучич добавил, что Сербия будет одной из самых оснащенных стран Европы в вопросе противовоздушной обороны (ПВО).

Сербский лидер подчеркнул, что Белград продолжит проводить политику военного нейтралитета в 2026 году.

Ранее Сербия договорилась о поставках российского газа до конца марта 2026 года.

