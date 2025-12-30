Сольный концерт Долиной оказался под угрозой отмены

Продюсер Рудченко: Сольный концерт Долиной могут отменить из-за низких продаж

Продюсер Павел Рудченко заявил об угрозе отмены сольного концерта певицы Ларисы Долиной. Его комментарий передает «Газета.Ru».

Первое сольное выступление артистки в 2026 году запланировано на 27 января. Сообщается, что на данный момент продано всего 14 билетов. В связи с этим медиаменеджер предупредил о вероятной отмене мероприятия в случае, если оно не принесет выгоды организатору.

«Интерес к Ларисе Долиной значительно поутих, места не продаются на концерты. Некоторые люди даже могут сдавать ранее приобретенные билеты», — рассказал Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что для исправления ситуации певице придется заняться восстановлением имиджа после скандала с квартирой. «Нужно взвешенно и глубоко продумывать шаги по улучшению ее репутации», — считает он.

Ранее стало известно, что в Москве почти полностью распроданы билеты на спектакль с участием Ларисы Долиной. Перед Новым годом — 31 декабря — она дважды выступит на сцене Театра на Таганке. Зал театра вмещает 489 зрителей, за три дня до спектакля на дневное представление осталось лишь около 10 процентов билетов, тогда как на вечерний уже полностью распроданы.