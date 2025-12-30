Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:14, 30 декабря 2025Бывший СССР

Атаку на резиденцию Путина назвали тщательно спланированной

Азаров: Атака на резиденцию Владимира Путина была тщательно спланирована
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина была тщательно спланирована. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

«Резиденция Путина была атакована не случайно, а операция была тщательно спланирована и координировалась извне», — написал он.

Азаров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не только знал об этой провокации, но и согласовал ее с лидерами стран Запада. «Ведь Зеленский и его окружение являются марионетками Запада», — отметил он.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты были уничтожены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили указ Путина о сборах резервистов

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Турист поехал с семьей на отдых на Гавайи, прыгнул со скалы в море и не выжил

    61-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» восхитила поклонников внешностью без макияжа

    На Украине раскрыли причины краха ВСУ в Гуляйполе

    Ускорившееся наступление Российской армии в 2025 году объяснили

    Усик отреагировал на смертельное ДТП с участием Джошуа

    Более сотни пассажиров застряли на двое суток на круизном лайнере из-за кораллового рифа

    Нарколог назвал способы уменьшить выраженность похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok