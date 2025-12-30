Азаров: Атака на резиденцию Владимира Путина была тщательно спланирована

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина была тщательно спланирована. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

«Резиденция Путина была атакована не случайно, а операция была тщательно спланирована и координировалась извне», — написал он.

Азаров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не только знал об этой провокации, но и согласовал ее с лидерами стран Запада. «Ведь Зеленский и его окружение являются марионетками Запада», — отметил он.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты были уничтожены.