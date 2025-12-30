Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 30 декабря 2025Ценности

Спортсменка показала внешность после бьюти-процедуры и рассмешила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @emrudge

Игрок в регби Эмили Радж показала внешность после бьюти-процедуры и рассмешила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Спортсменка рассказала, что перед прошлым Рождеством отправилась в салон красоты, где впервые сделала ламинирование бровей. При этом впоследствии решение о преображении девушка назвала ошибкой.

Так, вначале на размещенных кадрах она продемонстрировала лицо крупным планом с чрезмерно широкими черными бровями, зачесанными вверх. Затем Радж предстала перед камерой в праздничном красном колпаке, с помощью которого скрыла указанную деталь внешности. «Шапка Санты реально спасла мне жизнь… Воспоминания о прошлом Рождестве», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 1,1 миллиона просмотров. В комментариях зрители сравнили девушку с птицей из игры Angry Birds, персонажами Гринчем и Мистером Бином и генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. «Прости, но я так засмеялась», «Ха-ха, я бы подал в суд», «Сейчас умру от смеха», — отметили юзеры.

Ранее в декабре сообщалось, что блогерша Саманта Дьюхерст из Великобритании не учла одну деталь и осталась с ожогами после коррекции бровей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok