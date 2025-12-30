Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

Губернатор Сальдо: ВСУ беспилотниками пытаются атаковать Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку массированной атаки на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что ВСУ пытаются атаковать Херсонскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он также добавил, что работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Глава региона добавил, что экстренные и коммунальные службы находятся в состоянии готовности для оперативной ликвидации возможных последствий.

Ранее Сальдо сообщил о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левый берег Днепра. В подавляющем большинстве случаев лодки с украинскими бойцами уничтожаются еще на воде, уточнил он.