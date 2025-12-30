Реклама

21:25, 30 декабря 2025

57-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

Российская телеведущая Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя телезвезда прошлась на камеру в красном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом знаменитость продемонстрировала стройную фигуру. Вместе с ней на фото позировала падчерица Юнна, дочь ее супруга Сергея Харченко.

Пользователи сети восхитились внешностью Бондарчук в комментариях под постом. «Какая же у вас красивая фигура», «Светлана шикарна! Женщина шик и роскошь», «Вау, какая фигура. Как вы держите форму», «Я представляю, какой это труд! Обожаю Вас!» — написали они.

Ранее в декабре 57-летняя Светлана Бондарчук показала внешность без макияжа. Вдобавок она надела солнцезащитные очки, дополнив образ кольцами и браслетом.

