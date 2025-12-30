Реклама

Экономика
14:39, 30 декабря 2025Экономика

Темпы удешевления бензина в России оказались двузначными

Бензин АИ-92 на Петербургской бирже подешевел на 11,01 процента в декабре
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Стоимость основных марок автомобильных бензинов в России в декабре резко снизилась, темпы удешевления оказались двузначными. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 14:25 по московскому времени котировки АИ-92 по территориальному индексу европейской части России составили 54 026 рублей за тонну. По итогам декабря эта марка бензина подешевела на 11,01 процента. Стоимость тонны премиального АИ-95 к тому моменту достигла 58 723 рублей, продемонстрировав снижение на 19,15 процента за последний месяц года.

Цены на летнее дизельное топливо в декабре снизились с начала декабря на 5,97 процента (до 54 552 рублей за тонну), на межсезонное — на 2,55 процента (до 54 388 рублей). Наиболее стремительное удешевление было зафиксировано в сегменте зимнего дизельного топлива. За первый месяц зимы его стоимость упала на 15,96 процента, до 61 655 рублей.

Вице-премьер Александр Новак объяснял затяжное падение биржевой стоимости основных видов автомобильного топлива в первую очередь традиционным для конца осени — начала зимы снижением спроса.

Дополнительным фактором, который привел к стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, стало резкое наращивание продаж белорусского бензина. Кроме того, к настоящему времени завершились ремонтные работы на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые пострадали в результате атак украинских беспилотников (БПЛА). Несмотря на это, предупреждают эксперты, говорить о преодолении кризиса пока рано: угроза БПЛА для российских НПЗ никуда не делась.

