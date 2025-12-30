Участница популярного шоу вышла на связь после операции на мозге

Участница популярного британского шоу «Предатели» (The Traitors) на канале BBC One Шарлотта Чилтон вышла на связь с поклонниками после операции на мозге. О своем состоянии она рассказала в сторис Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), передает Daily Mail.
Отмечается, что Чилтон вернулась домой после почти трех недель в больнице, где ей провели операцию на мозге. «Я наконец смогла принять ванну, о чем сильно мечтала. Мне все еще предстоит восстановление», — заявила она и пожаловалась, что из-за пережитого «выглядит как дерьмо».
Чилтон доставили в больницу с сильными болями в начале декабря — у нее диагностировали невралгию тройничного нерва. Врачи приняли решение провести экстренную операцию на мозге.
Ранее сообщалось, что победитель шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), комик Ли Ридли попал в больницу после несчастного случая. Уточнялось, что он упал и разбил голову.
Шоу «Предатели» выходит на BBC One с 2022 года. В эфире программы участники играют в социально-психологическую игру, похожую на «Мафию».