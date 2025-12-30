Участница популярного шоу вышла на связь после операции на мозге

Участница шоу «Предатели» Чилтон вернулась домой после операции на мозге

Участница популярного британского шоу «Предатели» (The Traitors) на канале BBC One Шарлотта Чилтон вышла на связь с поклонниками после операции на мозге. О своем состоянии она рассказала в сторис Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), передает Daily Mail.

Отмечается, что Чилтон вернулась домой после почти трех недель в больнице, где ей провели операцию на мозге. «Я наконец смогла принять ванну, о чем сильно мечтала. Мне все еще предстоит восстановление», — заявила она и пожаловалась, что из-за пережитого «выглядит как дерьмо».

Чилтон доставили в больницу с сильными болями в начале декабря — у нее диагностировали невралгию тройничного нерва. Врачи приняли решение провести экстренную операцию на мозге.

Ранее сообщалось, что победитель шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), комик Ли Ридли попал в больницу после несчастного случая. Уточнялось, что он упал и разбил голову.

Шоу «Предатели» выходит на BBC One с 2022 года. В эфире программы участники играют в социально-психологическую игру, похожую на «Мафию».