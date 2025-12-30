Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

Силы противовоздушной обороны сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.
О перехвате первого дрона глава города сообщил в 18:09. Ровно через 20 минут он написал о том, что сбит еще один дрон. В 18:45 Собянин проинформировал об уничтожении третьего летательного аппарата.
На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Иных сведений мэр Москвы не привел.
Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
Ранее 30 декабря четыре украинских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем. Их перехватили утром — в период с 8:00 до 12:00 мск. Все уничтоженные беспилотники принадлежали к классу дронов самолетного типа. Такие машины отличает способность нести мощный заряд и большой радиус боевого применения.