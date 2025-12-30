Реклама

19:08, 30 декабря 2025Россия

Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

О перехвате первого дрона глава города сообщил в 18:09. Ровно через 20 минут он написал о том, что сбит еще один дрон. В 18:45 Собянин проинформировал об уничтожении третьего летательного аппарата.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Иных сведений мэр Москвы не привел.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее 30 декабря четыре украинских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем. Их перехватили утром — в период с 8:00 до 12:00 мск. Все уничтоженные беспилотники принадлежали к классу дронов самолетного типа. Такие машины отличает способность нести мощный заряд и большой радиус боевого применения.

