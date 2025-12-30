Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов

Силы противовоздушной обороны сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

О перехвате первого дрона глава города сообщил в 18:09. Ровно через 20 минут он написал о том, что сбит еще один дрон. В 18:45 Собянин проинформировал об уничтожении третьего летательного аппарата.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Иных сведений мэр Москвы не привел.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее 30 декабря четыре украинских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем. Их перехватили утром — в период с 8:00 до 12:00 мск. Все уничтоженные беспилотники принадлежали к классу дронов самолетного типа. Такие машины отличает способность нести мощный заряд и большой радиус боевого применения.