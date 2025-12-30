Реклама

Интернет и СМИ
05:13, 30 декабря 2025Интернет и СМИ

В Госдуме назвали альтернативу на случай отключения мобильного интернета в новогоднюю ночь

Депутат ГД Свинцов: Ограничений домашнего интернета в новогоднюю ночь не будет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сбоев в работе домашнего интернета и Wi-Fi в новогоднюю ночь и последующие праздники не предвидится. Об этом заявил зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, его цитирует ТАСС.

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется», — подчеркнул депутат. Любой человек в любом регионе России, имея потребность отправить поздравления онлайн или позвонить близким по видеозвонку, сможет сделать это без проблем.

По словам Свинцова, инфраструктура была многократно проверена перед праздниками, а прецедентов с перегрузками ни разу не было. Таким образом, устойчивый домашний интернет станет альтернативой на случай, если произойдут отключения или сбои в работе мобильной сети, о которых парламентарий предупреждал ранее. Это произойдет, если такое решение примут из соображений безопасности.

