В Госдуме объяснили указ Путина о сборах резервистов

Депутат ГД Соболев: Резервистов не будут отправлять на СВО

В оборонном комитете Госдумы объяснили указ президента России Владимира Путина о сборах резервистов. Свой комментарий на этот счет изданию «Подъем» дал член оборонного комитета нижней палаты, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Своим указом Путин постановил в 2026 году направить резервистов на специальные сборы. В документе указано, что людей будут направлять на «защиту критически важных объектов».

Соболев пояснил, что резервистов будут обучать обороне объектов от атак с воздуха. Речь идет о мостах, заводах, нефтеперерабатывающих предприятиях, пояснил парламентарий. При этом в зону проведения спецоперации резервистов направлять не будут, подчеркнул генерал. Сборы рассчитаны на два месяца, добавил Соболев.

Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Путин подписал в ноябре. В Генштабе Вооруженных сил РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта.