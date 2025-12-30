Путин постановил в 2026 году направить резервистов ВС РФ на специальные сборы

Президент России Владимир Путин постановил в 2026 году направить на специальные сборы пребывающих в мобилизационном людском резерве. Они будут направляться на защиту критических важных объектов, следует из указа главы государства.

Правительство между тем должно определить перечень объектов, подлежащих защите. В документе также есть секретный пункт. В части, где указано, что Минобороны определит перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов, есть подпункт «для служебного пользования».

Закон о сборах резервистов для защиты важных объектов Путин подписал в ноябре. В Генштабе Вооруженных сил (ВС) РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Сообщалось о планах создать мобильные группы по три человека — водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам. Mash писал, что число резервистов, задействованных на охране энергообъектов в России, достигло пяти тысяч. Изначально среди добровольцев было больше мужчин с опытом работы в силовых ведомствах. Но затем подтянулись и рядовые граждане.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Генштабе назвали отличие резервиста от контрактника

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский пояснил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. «Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — уточнил он.

На сборы планируется привлекать «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан». В то же время председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что резервисты не будут служить только в своем регионе. Хотя служба в пределах своего региона будет иметь приоритет.

Участники специальных сборов получают все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов. Указывалось, что им будут положены «социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим».

В России раскрыли детали закона о резервистах

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также поделился подробностями о призыве резервистов. Так, он уточнил, что готовить для обороны критически важных объектов их будут на соответствующих полигонах. Среди резервистов будут сотрудники подлежащих обороне предприятий. «Добираться люди будут, скорее всего, в том числе из работников предприятий, которые будут защищать. Потому что они хорошо будут понимать, о чем будет идти речь», — заключил он.

В ноябре сообщалось, что минимум в 19 регионах России начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов. Кампании стартовали в Татарстане, Башкирии, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской и ряде других областей.