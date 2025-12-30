Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 30 декабря 2025Мир

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

Песков: Москва призывает воздерживаться от эскалации на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Москва призывает все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва намерена продолжать контакты со всеми сторонами на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами. В ответ советник верховного лидера Ирана Али Шамхани предупредил Соединенные Штаты о жестком ответе на любую агрессию против Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Российский хирург оценил перспективы пересадки людям свиных органов

    Дружественный России лидер прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok