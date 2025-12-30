В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

Песков: Москва призывает воздерживаться от эскалации на Ближнем Востоке

Москва призывает все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва намерена продолжать контакты со всеми сторонами на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если власти страны продолжат работу над ракетной и ядерной программами. В ответ советник верховного лидера Ирана Али Шамхани предупредил Соединенные Штаты о жестком ответе на любую агрессию против Исламской Республики.