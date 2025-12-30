В МИД России дали Зеленскому совет по поводу решения о Донбассе

Галузин: Киев должен принять ответственное решение по Донбассу, чтобы был мир

Украинские власти должны безотлагательно принять ответственное решение по Донбассу, чтобы удалось установить окончательный мир в рамках урегулирования конфликта. Об этом рассказал в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Речь идет не о каком-то временном перемирии, а именно об окончательном всеобъемлющем решении, — подчеркнул дипломат. Он отметил, что для прекращения огня раз и навсегда важно, чтобы политические элиты в Киеве «не мешкая приняли смелое ответственное политическое решение, касающееся Донбасса, — решение в русле той работы, которая ведется по российско-американскому каналу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский снова отказался выводить войска из Донбасса. Он заявил, что такое решение якобы противоречит законам республики.