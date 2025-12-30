Реклама

Экономика
14:13, 30 декабря 2025Экономика

В одной стране сугробы выросли выше человеческого роста

Сильнейший снегопад и шторм обрушились сразу на несколько районов Турции
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

На несколько районов Турции обрушился сильнейший снегопад и шторм, сообщает 5-tv.ru.

Некоторые автомобили застряли в снегу — жителям приходится оставлять их и добираться домой пешком. В 14 провинциях закрыли школы, в том числе на черноморских Зонгулдаке и Карабюке, в восточных городах Ван и Муш, юго-восточной провинции Мардин и северной провинции Болу.

В некоторых регионах беременные, люди с инвалидностью и сотрудники, ухаживающие за маленькими детьми, были отправлены в административный отпуск.

Отмечается, что в некоторых районах страны сугробы выросли выше человеческого роста.

Ранее жителей столицы предупредили, что новогодние праздники 2025-2026 годов начнутся с ежедневных снегопадов.

