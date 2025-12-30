В России увидели неожиданную деталь в атаке ВСУ на резиденцию Путина

Депутат Бородай заявил о разладе в Киеве после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина может указывать на полный разлад в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай, его слова приводит ТАСС.

Он задался вопросом, знал ли президент Украины Владимир Зеленский о готовящейся атаке.

«Потому что, если это ход из-под Зеленского, это означает, что ситуация у них совсем находится в состоянии дисбаланса», — сказал парламентарий.

При этом, по мнению депутата, если Зеленский был осведомлен об атаке, то это говорит о его полной непримиримости, что означает продолжение Россией специальной военной операции.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.