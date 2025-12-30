Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 30 декабря 2025Россия

В России увидели неожиданную деталь в атаке ВСУ на резиденцию Путина

Депутат Бородай заявил о разладе в Киеве после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина может указывать на полный разлад в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай, его слова приводит ТАСС.

Он задался вопросом, знал ли президент Украины Владимир Зеленский о готовящейся атаке.

«Потому что, если это ход из-под Зеленского, это означает, что ситуация у них совсем находится в состоянии дисбаланса», — сказал парламентарий.

При этом, по мнению депутата, если Зеленский был осведомлен об атаке, то это говорит о его полной непримиримости, что означает продолжение Россией специальной военной операции.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался об атаке ВСУ на резиденцию Путина. Что там сообщили о местонахождении президента, цели удара и об ответе Киеву?

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Путин предрек революцию нового типа

    В судах против Трампа нашли неожиданную выгоду

    Иностранный фигурист назвал Валиеву величайшей фигуристкой

    Россиянам назвали самую холодную точку страны на новогоднюю ночь

    На Украине признали продвижение российских войск в Сумской области

    Москвичам назвали самый теплый день и самую холодную ночь недели

    При атаке ВСУ на курортный российский город пострадали люди

    Седокова кардинально сменила имидж со словами «перемены — это легко и просто»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok