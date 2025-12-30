Реклама

12:04, 30 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об изменении переговорной позиции после атаки на резиденцию Путина

Депутат Журова: Позиция России по переговорам может измениться не очень сильно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Позиция России в переговорах о мирном урегулировании украинского конфликта может не так сильно измениться после атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что Москва выступает против затягивания процесса.

«Думаю, атака на резиденцию Путина может только ускорить переговорные процессы. Нельзя затягивать урегулирование, хотя, казалось бы, куда затягивать дальше, — заметила депутат. — Конечно, есть мнения, что действия Украины сильно замедлят переговоры. Но дело в том, что все заинтересованы в обратном: и Россия, и США, и даже, как мне кажется, Украина».

По этой причине, как считает Журова, атака может не так сильно повлиять на позицию Москвы в урегулировании. Вместе с тем, она подчеркнула, что ответ на агрессивные действия последует неизбежно.

«Россия реагирует и отвечает на все атаки, и отраженные, и с жертвами. Сейчас вряд ли кто-то скажет, каким конкретно будет наш ответ, чтобы не дать противнику возможность подготовиться. Но он однозначно будет военным», — сказала политик.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия определила объекты и время для ответного удара после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

