10:09, 30 декабря 2025Россия

В России анонсировали удар возмездия после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Депутат ГД Ивлев: Удар возмездия неминуем после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Удар возмездия неминуем после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об ответе на действия Киева заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, передает ТАСС.

Депутат призвал пересмотреть номенклатуру целей и средств поражения на Украине. «Нет ни одной серьезной страны в мире, которая спустила бы [покушение на] своего лидера. Мы должны ответить и ответить асимметрично. Тогда, так и по таким объектам, как это выгодно армии России», — обозначил Ивлев.

Парламентарий назвал попытку ВСУ атаковать резиденцию Путина актом государственного терроризма, который имеет цель сорвать мирный переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта на высшем уровне. Он также обозначил, что дальнейшие переговоры будут проходить исключительно в интересах России.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 28 на 29 декабря средствами противовоздушной обороны была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

