В российском городе заметили редкое явление

В небе над Кемерово заметили яркие световые столбы

Во вторник, 30 декабря, в небе над Кемерово можно было наблюдать редкое природное явление — яркие световые столбы. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Инцидент Кузбасс».

Увидеть завораживающее явление, возникшее из-за крепкого мороза, местные жители могли ранним утром. В Кемеровском гидрометцентре отметили, что ранее в регионе оно официально не фиксировалось.

Световые столбы возникают, когда свет отражается от кристаллов льда. Сами столбы при этом выглядят ровными, узкими, похожими на ледяные иглы.

Пять дней назад свидетелями аналогичного явления стали жители столицы. В частности, световые столбы сняли жители района Строгино.