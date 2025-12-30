Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 30 декабря 2025Мир

В США указали на ошибку Зеленского и Европы после атаки на резиденцию Путина

Крапивник: Зеленский и западные лидеры ошибаются, думая, что им все сойдет с рук
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и западные лидеры ошибаются, думая, что им все сойдет с рук. Об этом заявил военный аналитик, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

«Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным», — добавил эксперт.

Он отметил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине, подобная той, что произошла в результате атаки ВСУ, может привести мир к ядерной войне, в которой страны Европы будут уничтожены.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Зеленский отказался признать причастность ВСУ к атаке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Сотрудники ТЦК избили в Кривом Роге женщин

    Состояние украинских властей назвали агонией

    На Украине назвали возможного кандидата на должность главы офиса Зеленского

    Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Школьники начитались детективов и вскрыли сейф при помощи мела

    На Украине заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

    Популярность «Матушки Земли» Куртуковой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok