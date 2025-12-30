В США указали на ошибку Зеленского и Европы после атаки на резиденцию Путина

Крапивник: Зеленский и западные лидеры ошибаются, думая, что им все сойдет с рук

Президент Украины Владимир Зеленский и западные лидеры ошибаются, думая, что им все сойдет с рук. Об этом заявил военный аналитик, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

«Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным», — добавил эксперт.

Он отметил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине, подобная той, что произошла в результате атаки ВСУ, может привести мир к ядерной войне, в которой страны Европы будут уничтожены.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Зеленский отказался признать причастность ВСУ к атаке.