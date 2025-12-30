Реклама

04:41, 30 декабря 2025Интернет и СМИ

В США указали на противоречивое поведение западных политиков

Риттер: Запад опровергает миф о русской угрозе, но продолжает милитаризацию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Timm Reichert / Reuters

Западные политики опровергают миф о русской угрозе, но в то же время продолжают милитаризацию. На противоречивое поведение указал офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

«(Глава нацразведки США) Тулси Габбард, а затем (министр обороны Германии Борис) Писториус сказали, что Россия не собирается нападать на НАТО: "Это чушь, это ложь". Но Писториус не говорит, что Запад не собирается проводить милитаризацию, на которую политики просят у своих парламентов деньги», — подчеркнул Риттер.

По его словам, в будущем западные политики могут объяснить ненападение России той самой милитаризацией.

Ранее Писториус отверг возможность нападения России на НАТО. «Я не верю в такой сценарий. [Российское руководство] не стремится вести полномасштабную войну против НАТО», — сказал он.

