12:31, 30 декабря 2025Забота о себе

Врач назвала действенный способ снизить уровень холестерина

Терапевт Норман: При повышенном холестерине нужно забыть о диетах
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marina Litvinova / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и специалист по питанию Кристин Норман назвала простые и при этом действенные способы, которые помогут снизить уровень холестерина в крови. Ее рекомендацию приводит Daily Mail.

По словам Норман, почти половина пациентов, которым выписывают статины, за два года не достигают безопасного уровня холестерина. Обычно причина этого кроется в нарушении рекомендаций врачей или в неправильной дозировке, но также немаловажную роль в этом играют питание и образ жизни человека.

Специалист отметила: первое, что нужно сделать, узнав о повышенном холестерине, — это забыть о любых диетах, особенно тех, которые требуют исключения каких-либо продуктов навсегда. «Если в рационе человека преобладают продукты глубокой переработки, нереалистично ожидать, что он в одночасье перейдет на домашнюю пищу и откажется от перекусов. Такой подход редко срабатывает», — уверена Норман.

Вместо этого терапевт посоветовала постепенно добавлять в меню продукты из идеального рациона. Например, к любимому перекусу добавить овощи и листовую зелень, потом выработать привычку завтракать овсяной кашей. Таким образом можно постепенно изменить диету. «Если же рацион уже состоит из домашней пищи, а холестерин все равно высокий, то нужно менять мелочи. Например, добавить больше жирной рыбы, заменить часть животных жиров на растительные, попробовать такие продукты, как тофу или соевое молоко», — дала совет Норман.

Также для контроля уровня холестерина она рекомендовала полноценно спать и вести активный образ жизни. При этом врач подчеркнула, что эти меры не заменяют прием лекарств, но могут привести к снижению дозировки или повышению их эффективности.

Ранее врач-офтальмолог Сино Гозиев рассказал, что появление белого кольца вокруг роговицы может указывать на высокий уровень холестерина. Также, по его словам, при осмотре глаз можно увидеть ранние признаки диабета и высокого артериального давления.

