11:35, 30 декабря 2025Забота о себе

Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

Metro: Люди, гуляющие по 15 минут и дольше, меньше подвержены инфарктам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bristekjegor / Freepik

Врачи сравнили пользу для здоровья одной долгой и нескольких коротких прогулок. Результаты исследования, опубликованные в журнале Annals of Internal Medicine, приводит Metro.

Специалисты сравнили информацию об обычной продолжительности физической активности у людей с информацией о смертности от всех причин и, в частности, сердечно-сосудистых проблем. В исследование включались участники, проходившие менее восемь тысяч шагов в день и не имевшие заболеваний сердца и сосудов или рака на момент начала исследования.

В ходе исследования было зафиксировано 735 смертей и 3119 сердечно-сосудистых осложнений, которые положительно коррелировали с более низкими всплесками физической активности. Всплески продолжительностью менее пяти минут оказались самыми опасными — у таких людей на 4,36 процента выше риск летального исхода от всех причин и на 13,03 процента выше риск развития инфарктов и инсультов в течение почти 10-летнего периода. Гуляющие же по 15 минут и более, оказались подвержены наименьшему риску — исследование показало 0,8 процента смертности от всех причин и 4,39 процента от сердечно-сосудистых патологий за тот же период.

Ученые отметили, что более короткие прогулки некоторых участников могли быть связаны с основной проблемой со здоровьем, не выявленной в ходе исследования. «Результаты этого исследования подчеркивают важность длительной ходьбы, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни», — говорится в статье.

Ранее врачи Элпидио Франко и Розана Кастелло Бранко назвали пять утренних привычек для улучшения качества жизни. Так, они посоветовали ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, пить стакан воды после пробуждения и не пропускать завтрак.

