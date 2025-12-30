Реклама

Россия
21:42, 30 декабря 2025Россия

Володин заявил о поддержке Зеленского в ущерб европейским странам

Володин: Европейские политики поддерживают Зеленского в ущерб своим странам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинский президент Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить свою власть, некоторые главы европейских государств поддерживают его в ущерб своим странам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Россия-24».

По его словам, украинский лидер всеми силами пытается удержать власть в своих руках. «Его поддерживает ряд глав европейских государств, причем в ущерб своим странам», — подчеркнул Володин.

Он подчеркнул, что деньги Киеву были перечислены в надежде на компенсацию за счет российских активов, но средства в итоге разворовали.

Ранее Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины.

