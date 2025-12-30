Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 30 декабря 2025Мир

Вучич оценил состояние армии Сербии

Вучич: Сербия имеет сильную армию и не даст повторить агрессию НАТО 1999 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна имеет самую сильную армию в своей истории и не даст никому повторить агрессию НАТО 1999 года. Его слова приводит ТАСС.

«Каждый, кто подумает о нападении на Сербию, много раз должен обдумать это. Наша армия сильнее, чем когда-либо», — сказал сербский лидер.

Вучич также заявил, что недавно Белград подписал сделки на миллиарды евро для нужд сербской армии. Он отметил, что страна закупает все необходимое для защиты своего воздушного пространства и в течение следующих трех лет планирует развивать собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия заключила договоры о покупке вооружений на миллиарды евро. «Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас», — рассказал сербский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Сотрудники ТЦК избили в Кривом Роге женщин

    Состояние украинских властей назвали агонией

    На Украине назвали возможного кандидата на должность главы офиса Зеленского

    Захарова призвала «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Школьники начитались детективов и вскрыли сейф при помощи мела

    На Украине заявили о массовом дезертирстве солдат ВСУ

    Популярность «Матушки Земли» Куртуковой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok