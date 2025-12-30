Вучич оценил состояние армии Сербии

Вучич: Сербия имеет сильную армию и не даст повторить агрессию НАТО 1999 года

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна имеет самую сильную армию в своей истории и не даст никому повторить агрессию НАТО 1999 года. Его слова приводит ТАСС.

«Каждый, кто подумает о нападении на Сербию, много раз должен обдумать это. Наша армия сильнее, чем когда-либо», — сказал сербский лидер.

Вучич также заявил, что недавно Белград подписал сделки на миллиарды евро для нужд сербской армии. Он отметил, что страна закупает все необходимое для защиты своего воздушного пространства и в течение следующих трех лет планирует развивать собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия заключила договоры о покупке вооружений на миллиарды евро. «Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас», — рассказал сербский лидер.