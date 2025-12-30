Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 30 декабря 2025Наука и техника

Выявлен неочевидный триггер нарушений сна

Nutrients: Качество сна связано с уровнем магния и цинка в организме
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Анализ данных более чем тысячи взрослых показал, что качество сна может быть связано с уровнем отдельных микроэлементов в организме. Участников оценивали с помощью Питтсбургского индекса качества сна (PSQI), а концентрации магния, цинка и меди определяли как по анализам крови, так и по данным о питании. Работа опубликована в Nutrients.

Наиболее устойчивую связь показал магний. Его пониженный уровень в крови, а также недостаточное поступление с рационом чаще встречались у людей с плохим качеством сна. Ассоциация сохранялась даже после учета возраста, пола и индекса массы тела, что указывает на возможную самостоятельную роль магния в регуляции сна.

Для цинка выявилась иная закономерность: более высокие концентрации в сыворотке крови были связаны с меньшей вероятностью плохого сна, тогда как дефицит цинка сопровождался заметным ростом риска нарушений. При этом количество цинка в рационе само по себе с качеством сна не коррелировало.

Медь, в отличие от магния и цинка, не показала связи с показателями сна ни по анализам крови, ни по данным о питании. Авторы подчеркивают, что исследование носит поперечный характер и выявляет лишь статистические ассоциации, поэтому для подтверждения причинно-следственных механизмов необходимы долгосрочные и интервенционные исследования.

Ранее ученые показали, что хорошее качество сна и достаточное потребление витаминов связаны с более низким риском когнитивных нарушений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Успенская назвала песни из «Иронии судьбы» депрессивными

    Мужчина наказал кипятком пассажирку метро в Москве

    Российский хирург оценил перспективы пересадки людям свиных органов

    Дружественный России лидер прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok