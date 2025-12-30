Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 30 декабря 2025Из жизни

Юноша воссоединился с родной семьей спустя 21 год после похищения

В Китае похищенный юноша вернулся к родной семье спустя 21 год
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Makhh / Shutterstock / Fotodom

Житель Китая Пэн Цунцун воссоединился с родной семьей спустя 21 год после того, как его похитили и продали незнакомцам. Об этом пишет South China Morning Post.

Цунцун пропал в провинции Цзянси, когда ему было всего четыре года. Его родители почти сразу сообщили о его исчезновении и организовали поиски, но найти ребенка по горячим следам не удалось.

Цунцуна воспитала пара, живущая в провинции Цзянсу. Приемные родители дали ему имя Чжан Кунь. Из-за малого возраста он забыл настоящих родителей и искреннем верил новым.

В декабре 2024 года биологические родители нашли Цунцуна с помощью ДНК-теста. Родители и две старшие сестры ждали его в Пекине, куда он и отправился. Они показали юноше тот самый рынок, где его украли, провели по тем местам, где он гулял в детстве, а потом отвезли в Цзянси. Там его тепло встретили другие родственники.

Материалы по теме:
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса» Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса»Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
16 августа 2022
«Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
«Я готов был отдать все деньги»В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
17 ноября 2020

В Цзянсу у юноши осталась работа, друзья, машина и дом. Однако, узнав правду, он не захотел общаться с приемными родителями, бросил все и переехал к настоящим родственникам в Цзянси.

Некоторые китайские СМИ писали, что приемные родители Цунцуна намеренно купили его у похитителей. Юноша не комментировал это публично. Тем не менее известно, что он разорвал с ними все связи.

Сейчас 26-летний Цунцун старается как можно больше времени проводить с родными, чтобы наверстать упущенное время.

Ранее сообщалось, что в испанской Наварре правоохранительные органы пресекли продажу 14-летней девочки в рабство. Ее оценили в пять тысяч евро, пять бутылок виски и еду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Зеленский высказал о недоверии Путина к нему

    В Госдуме ответили на вопрос об ограничении цен на такси в Новый год

    Украинским чиновникам предрекли расправу со стороны США

    Экс-помощница Байдена предостерегла Трампа от огромной ошибки

    Названо условие урегулирования украинского конфликта

    Названо число находящихся в плену у Украины россиян из Курской области

    Зеленский снова отказался от вывода ВСУ из Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok