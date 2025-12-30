Мария Захарова назвала Зеленского «террористическим отщепенцем»

Украинский лидер Владимир Зеленский является «террористическим отщепенцем», который наносит удары в момент нацеленных на поиск мира переговоров. Так политика охарактеризовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые готовы (...) стремиться к миру, и ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Зеленский публично не отрицает и не осуждает подобные действия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.