Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 30 декабря 2025Мир

Захарова охарактеризовала Зеленского двумя словами

Мария Захарова назвала Зеленского «террористическим отщепенцем»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский является «террористическим отщепенцем», который наносит удары в момент нацеленных на поиск мира переговоров. Так политика охарактеризовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые готовы (...) стремиться к миру, и ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Зеленский публично не отрицает и не осуждает подобные действия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Украинским чиновникам предрекли расправу со стороны США

    Экс-помощница Байдена предостерегла Трампа от огромной ошибки

    Названо условие урегулирования украинского конфликта

    Миллионерша попалась на распространении наркотиков и два года скрывалась за границей

    Назван способ улучшить взаимопонимание и секс в паре

    Названо число находящихся в плену у Украины россиян из Курской области

    Зеленский снова отказался от вывода ВСУ из Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok