Зеленский нашел причину не проводить референдум по Донбассу

Зеленский: Провести референдум без безопасной инфраструктуры невозможно

Провести референдум без безопасной инфраструктуры невозможно. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Во-первых, для референдума нужна безопасность. (…) Провести референдум без безопасной инфраструктуры невозможно», — заявил он.

Украинский лидер вновь обвинил Россию в якобы противодействии проведению референдума на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Владимира Зеленского о проведении референдума в Донбассе могут быть лишь предлогом для передышки. Он также подчеркнул, что Россия желает работать на мир, а не на перемирие с Украиной.