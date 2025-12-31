Реклама

14:03, 31 декабря 2025Мир

Бывшая помощница Байдена оценила политическое будущее Зеленского

Тара Рид: Политическое будущее Зеленского складывается крайне неблагоприятно
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Тара Рид

Тара Рид. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что политическое будущее украинского лидера Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью агентству она сказала, что такие политические фигуры нередко заканчивают либо в изгнании, либо трагически, когда перестают быть полезными своим покровителям.

По словам Рид, Зеленский на протяжении длительного времени выступал в роли инструмента западной политики, однако сейчас ситуация меняется. Она утверждает, что в подобных случаях внешняя поддержка может быстро ослабнуть, а ответственность за принятые решения полностью ложится на самого политика.

Рид также отметила, что история знает немало примеров, когда лидеры, активно вовлеченные в конфликты и зависящие от внешней помощи, оказывались в изоляции после изменения международной конъюнктуры. По ее мнению, Зеленский рискует повторить этот сценарий.

Ранее бывшая помощница Байдена назвала Зеленского шутом.

