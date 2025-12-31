Долина озвучила главное новогоднее желание

Певица Лариса Долина пожелала россиянам, чтобы 2026 год Лошади не лягался

Российская певица Лариса Долина пожелала, чтобы 2026 год Лошади не лягался. Главное новогоднее пожелание она озвучила в праздничном спецвыпуске юмористического шоу «Кстати» на платформе VK Video.

Долина выступила в программе с музыкальным номером, после которого быстро покинула сцену, ограничившись лаконичным обращением к зрителям. «Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается!» — сказала артистка.

Отмечается, что появление Долиной было неожиданным сюрпризом для зрителей в рамках праздничной программы.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил об угрозе отмены сольного концерта Долиной. Первое сольное выступление артистки в 2026 году запланировано на 27 января. На момент написания материала было продано всего 14 билетов.

