14:08, 31 декабря 2025Культура

Долина озвучила главное новогоднее желание

Певица Лариса Долина пожелала россиянам, чтобы 2026 год Лошади не лягался
Наталья Обрядина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Лариса Долина пожелала, чтобы 2026 год Лошади не лягался. Главное новогоднее пожелание она озвучила в праздничном спецвыпуске юмористического шоу «Кстати» на платформе VK Video.

Долина выступила в программе с музыкальным номером, после которого быстро покинула сцену, ограничившись лаконичным обращением к зрителям. «Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается!» — сказала артистка.

Отмечается, что появление Долиной было неожиданным сюрпризом для зрителей в рамках праздничной программы.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил об угрозе отмены сольного концерта Долиной. Первое сольное выступление артистки в 2026 году запланировано на 27 января. На момент написания материала было продано всего 14 билетов.

