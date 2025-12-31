Реклама

01:56, 31 декабря 2025Мир

Евросоюзу напомнили о соседстве с Россией

Дипломат Масленников: Россия как сосед по континенту никуда не уйдет от Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюзу придется пересмотреть свой подход к санкционной политике против Москвы. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Масленников напомнил Евросоюзу о соседстве с Россией и подчеркнул, что ограничения против Москвы негативно действуют на саму организацию.

«Хотелось бы, чтобы до еэсовцев наконец-то дошло, что они фактически сами страдают от проводимой ими санкционной линии в отношении России», — сказал дипломат.

22 декабря Совет Евросоюза (ЕС) сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия введенных за последние 11 лет антироссийских ограничений. Мера коснулась всех действующих 19 пакетов санкций.

