Кабмин утвердил правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов

В России кабмин утвердил правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

Кроме того, Правительством России утвержден порядок выплат и возмещения расходов. Также в документе утверждаются формы справок о прохождении сборов и о назначении места и времени их проведения.

Помимо этого, уточняется, что привлекать резервистов, которых направили на сборы, к любой другой работе, кроме обозначенной, запрещается.

Ранее президент России Владимир Путин постановил в 2026 году направить на специальные сборы пребывающих в мобилизационном людском резерве. Они будут направляться на защиту критических важных объектов.