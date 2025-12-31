Реклама

04:45, 31 декабря 2025Россия

Кабмин утвердил правила проведения сборов резервистов

Кабмин утвердил правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России кабмин утвердил правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

Кроме того, Правительством России утвержден порядок выплат и возмещения расходов. Также в документе утверждаются формы справок о прохождении сборов и о назначении места и времени их проведения.

Помимо этого, уточняется, что привлекать резервистов, которых направили на сборы, к любой другой работе, кроме обозначенной, запрещается.

Ранее президент России Владимир Путин постановил в 2026 году направить на специальные сборы пребывающих в мобилизационном людском резерве. Они будут направляться на защиту критических важных объектов.

