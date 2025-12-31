Реклама

Бывший СССР
12:52, 31 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал последствия первого пуска «Орешника» в 2024 году

Лукашенко: Удар «Орешника» уничтожил украинский завод «Южмаш» за минуту
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Удар баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» в 2024 году уничтожил украинский завод «Южмаш» за минуту. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«В мире есть много примеров, когда из-за вооруженных конфликтов уничтожается производственная инфраструктура. (...) И вот "Орешник" нанес по "Южмаш" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», — назвал он последствия первого пуска ракеты.

Лукашенко напомнил, что завод «Южмаш» — это большое предприятие советского наследия на Украине. Оно уходило под землю на 5-7 этажей. «Все готовились к ядерной войне», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Он указал , что военное сотрудничество с РФ обеспечивает стратегическую защиту республики.

