12:52, 31 декабря 2025

Лукашенко раскрыл позицию Путина по ударам по Киеву

Путин отвергал предложения об атаках по центрам принятия решений в Киеве
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин неоднократно и жестко отвергал предложения нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера Белоруссии, такие идеи обсуждались в узком кругу после первого применения комплекса «Орешник», однако Путин «категорически с порога» отказался от подобного сценария.

Лукашенко подчеркнул, что у России были и остаются технические возможности для ударов по тем или иным объектам, включая места пребывания президента Украины Владимира Зеленского. Однако принципиальное решение заключалось в отказе от атак на высшее политическое руководство другой стороны.

Лукашенко отметил, что в ходе конфликта сложилась ситуация, при которой ни одна из сторон не предпринимала целенаправленных попыток ликвидации глав государств — не в результате договоренностей, а «по факту развития войны».

Ранее президент Белоруссии назвал атаку беспилотников на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом на государственном уровне».

