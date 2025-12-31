Лукашенко рассказал о покушении на Путина

Лукашенко рассказал, как предостерегал Путина от опасности покушения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился откровением о предостережении российского лидера Владимира Путина от покушения перед саммитом БРИКС. Об этом пишет БелТА.

«Наша разведка (молодцы они, в последнее время работают неплохо) нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России», — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что перед саммитом БРИКС в Южно-Африканской Республике в 2023 году у них с российским лидером произошел диалог. Лукашенко предостерег Путина от личного присутствия на мероприятии из-за возможного покушения. «Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят», — поделился белорусский президент воспоминанием.

Минобороны России сообщило, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Атака началась около 19 часов 20 минут.