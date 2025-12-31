Реклама

02:50, 31 декабря 2025Мир

Мерц назвал 2026 год решающим для Европы

Мерц в новогоднем послании заявил, что 2026 год может стать решающим для Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что грядущий 2026 год может стать решающим как для его страны, так и для Европы в целом. Его слова из новогоднего обращения приводит ТАСС.

По словам канцлера, 2026 год может стать судьбоносным для Германии и всей Европы. Он отметил, что год может стать началом нового периода, когда Германия и Европа вновь смогут добиться десятилетий мира, свободы и процветания. Мерц считает, что предстоящий год может стать «моментом прорыва».

Мерц подчеркнул, что мир быстро меняется, и эти перемены затрагивают каждого. Среди главных вызовов, с которыми сталкивается его страна, он назвал конфликт на Украине, который, по мнению главы правительства, прямо угрожает свободе и безопасности Германии.

Ранее немецко-британский историк и журналист Катя Хойер в своей статье спрогнозировала, что в ближайшее время к власти в ФРГ придут ультраправые из «Альтернативы для Германии». По словам специалиста, «впервые со времен Второй мировой войны крайне правая партия приблизилась к власти настолько, что планирует управлять страной».

