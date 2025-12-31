На Западе осудили оправдания атаки ВСУ на резиденцию Путина со стороны Каллас

Финский политик Мема осудил Каллас за ее реакцию на атаку ВСУ резиденции Путина

Российский военнослужащий рядом со сбитым дроном. Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил главу евродипломатии Каю Каллас за ее реакцию на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) резиденции российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал на странице в соцсети Х.

«Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки», — написал он.

Мема отметил, что своими действиями Европейский союз (ЕС) создает впечатление поддержки терроризма. Финский политик назвал складывающуюся ситуацию опасной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Атака началась около 19 часов 20 минут.