Названо самое популярное новогоднее блюдо в СИЗО

Самым популярным новогодним блюдом в СИЗО стал салат «Cеледка под шубой»

Самым популярным новогодним блюдом для находящихся в СИЗО Москвы стал салат «Cеледка под шубой». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, представляющую соответствующую услугу.

«"Селедка под шубой" — самый популярный у нас продукт, его готовят очень много, самый большой по количеству заказ», — сообщили в организации.

К наступающему празднику также часто заказывали пироги и холодец.

Ранее юрист Илона Прокофьева заявила, что россиян могут наказать штрафом до двух тысяч рублей за шумное празднование Нового года. Она отметила, что режим тишины регулируется на региональном уровне, поэтому временные рамки и размеры штрафов могут отличаться.