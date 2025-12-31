Реклама

Мир
09:40, 31 декабря 2025Мир

Путин собрался посетить Турцию в ближайшее время

РИА Новости: Президент России Путин посетит Турцию в ближайшее время
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в ближайшее время. О планах главы государства сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства отметил, что российский лидер поддерживает связь с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Между ними налажен доверительный диалог, который уже неоднократно показал эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач, подчеркнул источник.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина (Владимира) Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Турции ожидают визит Путина в 2026 году. Источник из числа турецких дипломатов добавил, что приглашение на высшем уровне российскому лидеру уже поступило. При этом он подчеркнул, что даты визита не определены.

