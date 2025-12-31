Реклама

Россия
15:09, 31 декабря 2025Россия

Работу в новогоднюю ночь предложили компенсировать дополнительным отпуском

В Госдуме предлагают предоставить россиянам три дня отдыха за работу в Новый год
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ostanina Anna / Shutterstock / Fotodom  

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили министру труда Антону Котякову инициативу о предоставлении трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска россиянам, отработавшим смену в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы напомнили, что в новогоднюю ночь к работе ежегодно привлекаются сотрудники медицины, экстренных служб, транспорта, ЖКХ и торговли — несмотря на особое значение праздника для семейной жизни. При этом действующие нормы предусматривают лишь повышенную оплату или отгул, без отдельных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь.

По мнению парламентариев, закрепление трех дополнительных дней отпуска на федеральном уровне станет более справедливой формой компенсации, повысит мотивацию работников и снизит кадровую нагрузку в критически важных сферах. Инициатива также рассматривается как мера общественного признания тех, кто обеспечивает безопасность и бесперебойную работу инфраструктуры в праздничные дни.

Ранее россиянам напомнили о штрафе за слишком шумное празднование Нового года.

