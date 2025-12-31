Раскрыты подробности пожара на НПЗ в Туапсе

Оперштаб: Пожар на НПЗ в Туапсе ликвидировали

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Его удалось ликвидировать, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«На территории НПЗ пожар также потушили — на площади в 300 квадратных метров», — приводятся подробности в сообщении. Уточняется, что всего к ликвидации возгорания были привлечены 64 человека и 16 единиц техники. Также был ликвидирован пожар на одном из причалов.

Ранее также сообщалось, что из-за атаки ВСУ в Туапсе была повреждена газовая труба в жилом секторе и причал в порту.