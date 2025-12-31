Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:58, 31 декабря 2025Россия

Раскрыты подробности пожара на НПЗ в Туапсе

Оперштаб: Пожар на НПЗ в Туапсе ликвидировали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Его удалось ликвидировать, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«На территории НПЗ пожар также потушили — на площади в 300 квадратных метров», — приводятся подробности в сообщении. Уточняется, что всего к ликвидации возгорания были привлечены 64 человека и 16 единиц техники. Также был ликвидирован пожар на одном из причалов.

Ранее также сообщалось, что из-за атаки ВСУ в Туапсе была повреждена газовая труба в жилом секторе и причал в порту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж нефтяного танкера нарисовал на борту российский флаг. Почему США преследуют судно уже больше недели?

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Министр здравоохранения посоветовал россиянам «чуть-чуть недоедать» в новогоднюю ночь

    Названы главные итоги кампании 2025 года для России в зоне СВО

    При атаке беспилотников в российском городе пострадали два человека

    Раскрыты подробности пожара на НПЗ в Туапсе

    Экс-советник НАТО заявил о смене мнения о России в Европе

    Кабмин утвердил правила проведения сборов резервистов

    Россиянам назвали допустимую дозу шампанского в новогоднюю ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok