07:05, 31 декабря 2025

Россиянам рассказали о наиболее опасных блюдах из картофеля

Врач Титова: Чипсы и картофель фри — самые вредные картофельные блюда
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Наиболее опасные для здоровья блюда из картофеля — чипсы и картофель фри, так как они оказывают серьезное воздействие на печень, поджелудочную железу, микробиоту кишечника и слизистую желудка. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Екатерина Титова.

Среди вредных способов приготовления: жареный картофель, оладьи, драники, сообщила специалист, добавив, что именно в этих блюдах начинается зона риска для здоровья.

«Картофель, как губка, впитывает огромное количество масла. При жарке образуются канцерогены и продукты окисления жиров. Это создаёт прямую нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, раздражает слизистую желудка, нарушает переваривание в тонкой кишке. Картофельные оладьи и драники: к негативным эффектам жарки добавляется высокая калорийность за счёт муки и яиц и часто — избыток масла, на котором их жарят. Получается очень тяжелая для переваривания комбинация», — пояснила специалист.

Есть эти блюда не рекомендуется, особенно при гастрите, панкреатите, холецистите, ожирении. Однако они допустимы как редкое исключение в небольшом количестве, отметила Титова.

Лидерами антирейтинга не только для гастроэнтеролога, но и для кардиолога, и эндокринолога являются картофель фри и чипсы, добавила врач.

Почему это катастрофа. Картофель жарится во фритюре — большом количестве многократно нагреваемого масла. Концентрация канцерогенов и трансжиров зашкаливает. Добавляется огромное количество соли

Екатерина Титоваврач

В результате продукт влияет на печень и поджелудочную железу, так как они получают экстремальную жировую нагрузку. Кроме того, негативное воздействие оказывается на слизистую желудка и миробиоту кишечника, так как картофель фри и чипы губительны для полезных бактерий. Категорически не рекомендуется употреблять их при любых, даже минимальных, проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Оказалось, что употребление трех порций картофеля фри в неделю повышает риск диабета на 20 процентов. Однако печеный, вареный или пюреобразный картофель такой связи не демонстрировал.

